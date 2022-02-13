Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

Упродовж минулої доби, 12 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.
У напрямку Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу населених пунктів Лопаскине та Лобачеве російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Неподалік Новозванівки збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Раніше ми писали, що на Донбасі поранили українського військового.