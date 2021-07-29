Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

З початку доби 29 липня збройні формування Російської Федерації чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані біля населеного пункту Широкине. Окупанти двічі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.
Також неподалік Водяного, що на Приазов'ї, бойовики обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Поблизу селища шуми російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.
"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 28 липня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.