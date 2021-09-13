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Бойовики чотири рази обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 13 Вересня, збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу Зайцевого. Окупанти обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Верхньоторецького російські найманці вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

У напрямку Нью-Йорка бойовики здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

В районі Золотого-4 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях ООС з ручних протитанкових гранатометів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

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ДонбасООС