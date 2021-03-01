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Бойовики на четвертий день пропустили гуманітарну колону через КПВВ "Щастя"

Автор: Роман Тверденко

Сьогодні, 1 березня, в Донбас через КПВВ "Щастя" проїхала колона з гуманітарним вантажем для допомоги населенню. Її на окуповані території три дні не пускали бойовики.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Наголошується, що проїхала колона вантажівок на територію ОРДЛО після втручання в ситуацію української делегації в Тристоронній контактній групі.

До цього проросійські бойовики відмовлялися приймати вантаж. У ньому 145 тонн різних товарів медичного призначення, меблів, будматеріалів, побутової техніки, продуктів харчування та гігієнічних наборів.

Нагадаємо, в суботу повідомлялося, що управління координації гуманітарних питань ООН не змогла доставити 11 вантажних автомобілів гуманітарною допомогою, призначеної громадянам України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Вантажівки заблокували на КПВВ "Щастя".

Також президент України Володимир Зеленський вніс зміни у склад української делегації для участі у Тристоронній контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі.

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