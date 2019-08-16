Бойовики у четвер 12 разів порушили перемир'я на Донбасі

Протягом минулої доби, 15 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляють у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, обстріли здійснювалися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета;

двічі поблизу Павлополя - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі в районі Пищевика - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Водяного - з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Опитного - з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

неподалік Лебединського - з автоматичного гранатомета;

поблизу Авдіївки - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Південного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було. Від початку поточної доби противник, загалом, дотримується режиму припинення вогню", - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 14 серпня чотири реактивні системи залпового вогню "Град" неподалік Новоамвросіївського в окупованій частині Донецької області.

РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об‘єднаних сил на Донбасі 14 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий.