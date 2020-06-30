Бойовики знову блокують роботу місії ОБСЄ на Донбасі

Члени незаконних збройних формувань продовжують перешкоджати об'єктивній роботі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Протягом вихідних бойовики мотивувати свою заборону на доступ місії до окупованих територій відсутністю дозволів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Зокрема, у Донецькій області в суботу, 27 червня, на блокпості поблизу Горлівки бойовики двічі відмовили патрульним у проїзді: один раз у напрямку підконтрольних урядові районів, а інший - до окупованих територій.

"Пояснили це відсутністю дозволу від осіб, яким належить фактичний контроль", - вказано у звіті.

Команда СММ при цьому зафіксувала металеве загородження і шипи поперек дороги. Також на блокпосту вивішено попереджувальний знак про міни.

Уже в неділю, 28 червня, на блокпості біля окупованої Оленівки члени збройних формувань відмовили СММ у проїзді два рази. Один раз заборонили проїхати до підконтрольних українському урядові районів - знову через відсутність дозволу від окупаційних адміністрацій. Вдруге бойовики мотивували свою заборону на в'їзд до окупованої території тим, що блокпост закривається.

У Луганській області 27 червня на блокпості поблизу мосту біля Станиці Луганської бойовики також заборонили патрульним Місії пройти до окупованих районів. Наступного дня спостерігачам заборонили провести спостереження у районах, що підконтрольні уряду.

"В обох випадках члени збройних формувань посилалися на обмеження, пов’язані з COVID-19, а 27 червня також вказали на відсутність дозволу", - заявили в СММ.

У Місії додали, що останнім часом бойовики все більше блокують роботу патрулів, що унеможливлює достатньо об'єктивне спостереження.

Нагадаємо, 22 червня проросійські бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, одна з мін влучила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережною камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання.