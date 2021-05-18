Бойовики 9 разів обстріляли Донбас: один український воїн отримав поранення

Поблизу населеного пункту Новолуганське ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

А в районі населеного пункту Піски окупанти два рази здійснили обстріл у бік наших позицій з мінометів 120-го калібру, стрілецької зброї, автоматичних станкових і підствольних гранатометів.

Також неподалік від Зайцевого противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля селища Опитне стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті селища Новотошківське російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. А біля Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, стріляли й в напрямку Авдіївки. Там противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доставлений до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я захисника задовільний", - йдеться в повідомленні.

В ООС зазначають, що бойовики обстрілюють позиції ООС з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованих територіях.

Приміром, увечері 17 травня, вони здійснили обстріл позицій Збройних Сил України в районі населеного пункту Піски з мінометів калібру 82 і 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька.

"В якості місць вогневих позицій мінометів окупанти обрали майданчики у житловій забудові у безпосередній близькості від Міської клінічної лікарні №21. Метою дій проросійських найманців було провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь.", - йдеться в повідомленні.