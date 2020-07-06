Бойовики за добу 8 раз обстріляли позиції ООС, використовували заборонені міномети

За минулу добу, 5 липня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу втрат серед українських військових немає, у бойовиків - двоє ліквідованих, двоє поранених.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

Як зазначили в ООС, бойовики застосовували заборонені міномети 120 і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності "Схід" бойовики тричі обстріляли позиції українських військових поблизу Мар'їнки, по разу близько Широкіно, Павлополя і Новотроїцького. В районі відповідальності "Північ" противники застосував озброєння проти захисників Хутора Вільного і Оріхового.

"Такі підступні дії окупантів без відповіді не залишилися - вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче придушила активність противника. За минулу добу втрат серед українських захисників результаті обстрілу ворожих немає. За даними розвідки, 5 липня наші захисники знищили двох і поранили ще мінімум двох загарбників", - уточнили в ООС.

З початку поточної доби, 6 липня, бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових поблизу Новгородського, Зайцево, Південного, Хутора Вільного, а також Верхньоторецького.

"Своїм вогнем з дозволеного озброєння наші захисники придушили активність ворога. За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - відзначили військові.

Зазначимо, у суботу бойовики на Донбасі 10 разів порушували режим припинення вогню, поранення отримав один український військовий.

Також повідомлялося, що Військово-морські сили України готуються до наступу Росії з території окупованого Криму.