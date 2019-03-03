Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Один український військовослужбовець отримав поранення

В течение текущих суток, 3 марта, российско-оккупационные войска 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил на Донбассе применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Сообщается, что в районе населенного пункта Водяное боевики осуществили обстрел украинских военных из минометов 120 и 82 мм, а вблизи села Гнутовое - из минометов калибра 82 мм.

Также боевики совершили обстрелы вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Золотое-4 с использованием минометов калибра 120 мм, а вблизи поселка Новолуганское из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи города Попасная боевики вели обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и боевых машин пехоты. В районе населенного пункта Крымское боевики обстреливали из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на оккупированной территории Донбасса 22 реактивные системы залпового огня "Град". Системы БМ-22 "Град" калибром 122 мм размещены недалеко от поселка Екатериновка, что за 8 км на запад от Луганска.