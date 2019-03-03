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Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новини » Суспільство    03.03.2019 - 18:15
Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/26abr)

Один український військовослужбовець отримав поранення

Протягом поточної доби, 3 березня, російсько-окупаційні війська 8 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил на Донбасі застосовуючи озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Повідомляється, що в районі населеного пункту Водяне бойовики здійснили обстріл українських військових з мінометів 120 та 82 мм, а поблизу села Гнутове - з мінометів калібру 82 мм.

Також бойовики здійснили обстріли поблизу населених пунктів Новозванівка, Новоолександрівка та Золоте-4 з використанням мінометів калібру 120 мм, а поблизу селища Новолуганське з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу міста Попасна бойовики вели обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та бойових машин піхоти. В районі населеного пункту Кримське бойовики обстрілювали з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

"В результаті обстрілів один наш захисник був поранений", - повідомили в штабі ООС.

Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на окупованій території Донбасу 22 реактивні системи залпового вогню "Град". Системи БМ-22 "Град" калібром 122 мм розміщені недалеко від селища Катеринівка, що за 8 км на захід від Луганська.

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