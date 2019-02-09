Бойовики 7 разів обстріляли підрозділи ООС на Донбасі

Втрат серед українських військових немає

От начала текущих суток, 9 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе были зафиксированы 7 обстрелов украинских позиций со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом враг дважды использовал вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Отмечается, что враг с использованием автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Пески, Чермалык, Павлополь, Крымское, Травневое, Новотошковское.

В районе Песков и Крымского боевики использовали минометы 82-го и 120-го калибров.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил допущено не было", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи КПВВ "Станица Луганская" пограничники из состава Объединенных сил зафиксировали использование лазерного оружия пророссийскими боевиками.