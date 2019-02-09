Бойовики використали лазерну зброю на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Використання лазерів було зафіксовано поблизу КПВВ "Станиця Луганська"

Прикордонники зафіксували використання бойовиками лазерної зброї поблизу КПВВ "Станиця Луганська" на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, в період з 22:00 п'ятниці по 04:00 суботи, 9 лютого, прикордонники зі складу Об'єднаних сил зафіксували з боку позицій бойовиків промені світло-фіолетового кольору. Імовірно, противник використовував лазерну зброю.

"Через особливості рельєфу місцевості, де перебувають окупанти, та небезпеку використання оптичних і тепловізійних приладів, точних місць виходу променю встановити не вдалось", - зазначили прикордонники.

В ДПСУ додали, що подібні випадки фіксували і раніше. Так, у період з 2016 по 2018 рік п'ятеро військовослужбовців Краматорського прикордонного загону отримали ураження органів зору лазерними променями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі не пропустили спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Новоазовськ, що на схід від Маріуполя. Свої дії окупанти пояснили тим, що на тих територіях проводяться "комплекси спеціальних заходів".