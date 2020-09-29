ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, втрат немає

Донбас, Вівторок 29 вересня 2020 08:01
Бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, втрат немає
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі 28 вересня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У ранковий час доби неподалік населеного пункту Старогнатівка бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час - зі станкового протитанкового гранатомета.

Поблизу Авдіївки ворог провокував українських військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані біля населеного пункту Шуми. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Окрім того, військовослужбовці Збройних сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу неподалік населеного пункту Нижньотепле.

Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів із боку противника не зафіксовано.

Нагадаємо, 27 вересня бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що спостерігачі ОБСЄ з початку перемир'я 27 липня зафіксували більше тисячі порушень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся