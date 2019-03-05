Бойовики 4 рази обстріляли цивільних на Донбасі з початку березня

У результаті обстрілів постраждалих серед цивільних немає

С начала марта боевики четыре раза обстреляли гражданское население на Донбассе в населенных пунктах Майское, Новолуганское и Зайцево. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook штаба ООС.

Соответствующую информацию предоставила украинская сторона СЦКК.

"В течение первых четырех дней весны украинская сторона СЦКК зафиксировала уже четыре обстрела населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях со стороны российско-террористических войск", - говорится в сообщении.

Фото: обстрелы

Отмечается, что 1 марта боевики с направления населенного пункта Доломитное обстреляли населенный пункт Майское с применением станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 (11 выстрелов). В результате повреждена крыша и фасад здания бывшего магазина, а также асфальтовая дорога по ул. Центральная.

Во время обстрела на автобусной остановке, вблизи территории насосной станции, находились 15 местных жителей, в том числе один ребенок. Разрывы гранат произошли в непосредственной близости от этой группы гражданских лиц. Подчеркивается, что никто из мирных жителей не получил ранений.

В тот же день боевики с направлению населенного пункта Гольмовский обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм гражданскую инфраструктуру ООО "Бахмутский аграрный союз" в населенном пункте Новолуганское Донецкой области.

В результате обстрела была разрушена крыша хозяйственной постройки, уничтожены два автомобиля работников агрофирмы, нанесены значительные разрушения зданиям конюшни, повреждена внешняя стена здания фермы. Также повреждены стены двух хранилищ, забор и внутренние автодороги, столбы и линии электросети (ферма частично осталась без электричества), разрушены окна в конюшнях, повреждено оборудование фермы. При этом работники предприятия, которые находились на территории, не пострадали.

Кроме того, 3 марта российско-террористические войска обстреляли населенный пункт Зайцево из минометов калибра 82 мм (десять минометных мин), две из которых попали в жилой сектор. В результате повреждены четыре жилых дома, их владельцы не пострадали.

Кроме того, 3 марта оккупанты снова обстреляли гражданскую инфраструктуру ООО "Бахмутский аграрный союз", в результате чего повреждены хозяйственное здание агрофирмы, газопровод, оборудование и окна. Вблизи обстрелов находилось семь работников предприятия, однако они не пострадали.

"Стоит отметить, что во время обстрела территории ООО "Бахмутский аграрный союз" на автобусной остановке в 150 метрах от взрыва находилось примерно 45 человек, которые ожидали прибытия рейсового автобуса", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, в районе проведения ООС за прошедшие сутки, 4 марта, боевики применили минометы для обстрелов двух населенных пунктов Донбасса - Зайцево и Новолуганского.

Как писало РБК-Украина ранее, на Донбассе в понедельник, 4 марта 2019 года, погиб украинский военнослужащий.