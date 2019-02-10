Бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

Втрат серед українських захисників немає

От начала текущих суток, 10 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе было зафиксировано 3 обстрела украинских позиций со стороны пророссийских боевиков с использованием вооружения, что запрещено Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Сообщается, что пророссийские боевики совершили обстрел вблизи села Гнутовое с применением минометов калибра 82 мм. Вблизи города Красногоровка боевики вели огонь из стрелкового оружия, а вблизи населенного пункта Светлодарск осуществлены обстрелы позиций ООС с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в штабе ООС.

Также в штабе сообщили, что украинские подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на КПВВ "Новотроицкое" задержали организатора преступной группы. Пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Украины, которого разыскивали правоохранители Украины по ст. 185 УК Украины "Кража" и ст. 255 УК Украины "Создание преступной организации".