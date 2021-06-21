Бойовики п’ять разів порушили "тишу" на Донбасі
Протягом минулої доби, 20 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. З них - чотири обстріли та один проліт безпілотника.
Про це повідомляє штаб ООС.
У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.
Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Причепилівки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Новозванівки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був пригнічений засобами РЕБ.
Втрат серед українських захисників немає.
Станом на 7:00 21 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, добою раніше бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу отримав поранення цивільний.