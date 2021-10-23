Бойовики 13 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, двоє військових постраждали

Протягом доби, 22 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Двоє військових ЗСУ постраждали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.

У бік Катеринівки окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Позиції ЗСУ в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети і ручні протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Луганського ворожі збройні формування два рази вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік населених пунктів Лебединське та Новоселівка-2 російсько-окупаційні війська залучили станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У районі Зайцевого вогонь відкривався зі стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, ще один отримав бойове травмування.

Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох - задовільний.

З початку доби, 23 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.