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Бойовики 13 разів порушували режим "тиші" на Донбасі: застосовували міномети і артилерію

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Донбас, П'ятниця 02 липня 2021 17:37
Бойовики 13 разів порушували режим "тиші" на Донбасі: застосовували міномети і артилерію Фото: бойовики 13 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні формування Російської Федерації з початку 2 липня 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Обстріл позицій українських військових і цивільних об'єктів у зоні ООС вівся з мінометів і артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

"З початку сьогоднішнього дня, 2 липня, зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

У районі селища Золоте-4 бойовики обстрілювали позиції ООС з мінометів 82 - го калібру, а біля населеного пункту Гнутове-120-го калібру.

Біля Авдіївки противник п'ять разів відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122-міліметра, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Піски обстріл вівся з мінометів 82-го калібру.

Крім того, бойовики двічі відкривали артилерійський і мінометний вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та приватному сектору Авдіївки.

У Луганській області зафіксовано політ ворожого безпілотника типу "Орлан-10".

Бойових втрат серед українських військових немає. На обстріли бойовиків сили ООС відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони України, проросійські бойовики на Донбасі активізували підготовку до диверсій. А на передовій кадрові російські офіцери оглядають місцевість.

Зазначимо, раніше українська розвідка повідомила, що Російська Федерація вивела в море весь Чорноморський флот через міжнаціональні навчання Sea Breeze 2021.

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