Бойовики 12 разів відкривали вогонь на Донбасі, загинув військовий
За минулу добу, 13 вересня, на Донбасі бойовики 12 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Загинув боєць ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
Поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених мінометів 120 калібру.
У напрямку Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.
В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Причепилівка російські окупанти двічі вели обстріл з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру.
У напрямку населеного пункту Попасна ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.
Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям.
З початку доби, 14 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, українська сторона СЦКК на зустрічі 13 вересня передала ноту протесту СММ ОБСЄ щодо порушення режиму припинення вогню російськими найманцями. Загострення призвело до поранення 13 і загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних сил України в період 11 і 12 вересня.