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Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, погиб военный

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Донбасс, Вторник 14 сентября 2021 08:14
Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, погиб военный Фото: боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 13 сентября, на Донбассе боевики 12 раз открывали огонь по украинским позициям. Погиб боец ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Катериновки враждебные наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Причепиловка российские оккупанты дважды вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.

В направлении населенного пункта Попасная враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

С начала суток, 14 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, украинская сторона СЦКК на встрече 13 сентября передала ноту протеста СММ ОБСЕ в отношении нарушения режима прекращения огня российскими наемниками. Обострение привело к ранению 13 и гибели четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины в период 11 и 12 сентября.

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