Бойовики 10 разів порушили "тишу". Підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований у бік Луганського. Окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки бойовики здійснили два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Біля Лебединського окупаційні війська застосували міномети калібру 120 мм, а в районі Південного - зі стрілецької зброї.

Недалеко від Новотошківського проросійські найманці двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

При цьому українські позиції біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Водночас у бік Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.