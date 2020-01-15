Бойовика, який охороняв місце збитого МН-17, відправили під варту

Фото: затримання бойовика (facebook.com/pressjfo.news/)

Бойовика заарештували на 60 днів з альтернативою внесення застави в 105 тисяч гривень

У Донецькій області за клопотанням Артемівської прокуратури обрали запобіжний захід бойовика "ДНР", який охороняв місце катастрофи збитого малазійського літака рейсу МН-17. Про це повідомляє прес-служба прокуратури в Донецькій області.

Повідомляється, що суд відправив 26-річного жителя Торецка під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 105 тисяч гривень.

Як зазначили в прокуратурі, бойовик у серпні 2014 року вступив в ряди терористичної організації "ДНР". Під час служби він здійснював охорону блокпоста в селі Грабово Шахтарського району Донецької області, а також був задіяний в охороні місця авіакатастрофи пасажирського літака Boeing 777 рейсу МН-17 компанії Malaysia Airlines, в результаті якого загинули 298 пасажирів і членів екіпажу.

"Зловмисник знаходив серед уламків речі та інші матеріальні цінності, що належали загиблим, передавав їх своїм ватажкам, отримуючи грошову винагороду в розмірі від 500 до 1500 рублів", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, 9 січня прикордонники зі складу Об'єднаних сил затримали бойовика, який охороняв місце і рештки збитого російськими рейсу МН-17 Малазійських авіаліній.

Також РБК-Україна писало, що судове засідання по справі аварії Boeing Малазійських авіаліній рейсу MH-17 над Донбасом почнеться в Гаазі 9 березня 2020 року.