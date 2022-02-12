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Бойовик під наркотиками розстріляв своїх колег у Луганську

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Луганськ, Субота 12 лютого 2022 13:55
Бойовик під наркотиками розстріляв своїх колег у Луганську Фото: у Луганську бойовик під наркотиками розстріляв своїх колег (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В окупованому Луганську бойовик у стані наркотичного сп’яніння відкрив вогонь по своїх колегах. Внаслідок чого двоє бойовиків загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Це сталось 10 лютого у 7 окремій мотострілецькій бригаді 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ.

"Цього дня військовослужбовець розвідувальної роти зазначеної бригади у стані наркотичного сп’яніння обстріляв своїх спів службовців", - йдеться в повідомленні.

Двоє людей загинуло, ще двоє отримали поранення.

Зазначили, що після скоєного бойовик втік у бік так званої "ДНР". Українські розвідники назвали цей інцидент черговою демонстрацією окупантами свого реального морально-психологічного стану.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі між найманцями та населенням відбуваються сутички зі зброєю.

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