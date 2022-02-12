Боевик под наркотиками расстрелял своих коллег в Луганске
В оккупированном Луганске боевик в состоянии наркотического опьянения открыл огонь по своим коллегам. В результате двое боевиков погибли, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Это произошло 10 февраля в 7 отдельной мотострелковой бригаде 2 армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск.
"В этот день военнослужащий разведывательной роты указанной бригады в состоянии наркотического опьянения обстрелял своих сослуживцев", - говорится в сообщении.
Два человека погибли, еще двое получили ранения.
Отметили, что после совершенного боевик убежал в сторону так называемой "ДНР". Украинские разведчики назвали этот инцидент очередной демонстрацией оккупантами своего реального морально-психологического состояния.
Ранее сообщалось, что на Донбассе между наемниками и населением происходят столкновения с оружием.