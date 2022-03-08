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Є бойова задача. Мешканців Миколаєва попросили димом ускладнювати видимість окупантам

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Миколаїв, Вівторок 08 березня 2022 17:08
Є бойова задача. Мешканців Миколаєва попросили димом ускладнювати видимість окупантам Фото: в Микалаєві закликали мешканців димом ускладнювати видимість окупантам (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Очільник Миколаївської області Віталій Кім закликав жителів Миколаєва палити шини. Це може обмежити видимість для ворога та допомогти ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови Миколаївської ОДА.

"Є бойова задача... Щоб обмежити видимість ворожої техніки у місті, мені потрібні покришки на кожному перехресті. Якщо техніка прорветься у місто на якомусь із напрямків, буде задача вийти та підпалити ці покришки, щоб був дим, щоб обмежити видимість. Чому? Тому що у нас багато зброї короткої, як РПГ, гранати, пляшки, вони працюють на коротку дистанцію, а танки на дальню, їм потрібна видимість... Ми їх зупинимо димом та будемо розстрілювати", - заявив Віталій Кім.

Нагадаємо, вчора Миколаїв протягом дня атакували ворожі сили. Проте українські військові та територіальна оборона змогли відбити місто.

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