Є бойова задача. Мешканців Миколаєва попросили димом ускладнювати видимість окупантам

"Є бойова задача... Щоб обмежити видимість ворожої техніки у місті, мені потрібні покришки на кожному перехресті. Якщо техніка прорветься у місто на якомусь із напрямків, буде задача вийти та підпалити ці покришки, щоб був дим, щоб обмежити видимість. Чому? Тому що у нас багато зброї короткої, як РПГ, гранати, пляшки, вони працюють на коротку дистанцію, а танки на дальню, їм потрібна видимість... Ми їх зупинимо димом та будемо розстрілювати", - заявив Віталій Кім.