Боец "Тампы" нокаутировал вингера "Нэшвилла", защитник "Минни" форварда "Кэнакс": драки вечера НХЛ

В столице штата Теннесси "Тампа-Бэй" отреагировала на разгром от "Нэшвилла" грубостью на площадке. Правда, нападающий "Предаторз" Коул Смит сам подставился грязноватым приемом против ветерана Люка Гленденинга.

Вингер "Лайтнинг" Остин Уотсон решил проучить оппонента. Тот избегать драки не стал, быстро сбросил краги и нанес первые удары. Впрочем, хулиган "Тампы-Бэй" это давление выдержал и контратаковал. Наконец правым боковым Уотсон отправил Смита на лед. Оба получили по 5 минут штрафа.

В Ванкувере же схватка завязалась в середине второго периода. Защитник "Миннесоты" Джейкоб Миддлтон не стерпел силовой выпад нападающего "Кэнакс" Дакоты Джошуа у правого борта. Повод расплатиться представился довольно быстро.

Воспользовавшись паузой, защитник "Уайлд" сцепился с хозяином льда у ворот. Сначала кулачный бой выглядел ровным, но постепенно Миддлтон захватил инициативу. Два же акцентированных удара правой в голову отправили оппонента наземь.