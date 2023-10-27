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Боец "Монреаля" проучил нахала из России, вингер "Флэймз" влез в "зарубу": драки вечера НХЛ

Монреаль, Пятница 27 октября 2023 14:19
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Боец "Монреаля" проучил нахала из России, вингер "Флэймз" влез в "зарубу": драки вечера НХЛ Фото: Арбер Джекай приводит "аргументы" Дмитрию Воронкову (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Домашние поединки "Монреаль Канадиенс" и "Калгари Флеймз" в регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги не обошлись без стычек на льду.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

В дебюте встречи с "Коламбусом" фанатов "Канадиенс" порадовал Арбер Джекай. Известный тафгай не стерпел грязного приема Дмитрия Воронкова. Россиянин "влепил" соперника в борт в атаке "Блю Джекетс".

Защитник хозяев быстро поднялся на ноги и начал избивать оппонента. Дебютант лиги Воронков попытался ответить Джекаю уличным стилем с размахиванием рук, но только встряхнул воздух. Хулиган "Монреаля" повалил россиянина на лед и нанес еще несколько ударов в голову. Оба получили по 2+5 штрафа.

В свою очередь в Калгари в первом периоде сошлись защитник "Сент-Луиса" Роберт Бортуццо и нападающий "Флэймз" Энтони Джон Грир. Хозяину льда не понравилось, как соперник пытался спровоцировать на стычку белоруса Шаранговича.

Грир быстро сбросил краги и попытался "воспитать" канадца. Впрочем, оба оказались крепкими орешками. Бортуццо, хоть и пропустил несколько выпадов вингера "Калгари", устоял на ногах и пытался отвечать. В конце концов, на льду оказались оба, когда рефери попытались завершить драку. Штраф идентичен – 2+5 минут.

К слову, канадский вратарь "Питтсбурга" Джарри возглавил хит-парад звезд с шатаутом против "Колорадо".

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