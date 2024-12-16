Боеприпасы КНДР подводят российских оккупантов в Харьковской области: подробности

По его словам, боеприпасы, которые Россия получила из КНДР, часто разрываются в канале ствола пушки или сразу после выстрела, что приводит к значительным потерям артиллерийских средств врага.

Он добавил, что радиоперехваты подтверждают многочисленные жалобы захватчиков на эти неисправности.

Черняк определил ключевые проблемы российских оккупантов:

Некачественное оружие: северокорейские снаряды имеют низкую точность и часто вызывают поломку артиллерийских установок. Массовая гибель северокорейских солдат: по словам Черняка, бойцы КНДР, которых используют как живую силу, несут значительные потери на поле боя.

Он отметил, что оккупанты все еще активно применяют FPV-дроны, которые создают существенные трудности для обороны украинских позиций.

Черняк отметил, что россияне в основном используют дроны для штурмов.

По его словам, на одну украинскую позицию в течение дня может прилетать до 50 FPV-дронов, из-за чего военным порой даже опасно высунуться из блиндажа.

Военные КНДР в армии РФ

Россия привлекает военных из Северной Кореи для участия в войне против Украины.

Эксперты указывают, что северокорейские военные могут быть недостаточно подготовленными. Есть сомнения относительно их способности эффективно действовать на поле боя, ведь большинство солдат имеют ограниченный боевой опыт.

Важным вопросом остается их мотивация: воюют ли они из-за идеологии или получают финансовые стимулы.