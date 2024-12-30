Боеприпасы к Himars и ПВО: что вошло в новый пакет помощи от США

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 30 декабря, объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он предусматривает передачу оружия со складов Пентагона на сумму 1,25 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
По словам Блинкена, Соединенные Штаты предоставляют значительный пакет крайне необходимого вооружения и оборудования украинским партнерам, которые защищаются от агрессии со стороны России.
Как рассказал Блинкен, в пакет военной помощи для Украины на 1,25 млрд долларов входят:
"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили свои усилия, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", - добавил госсекретарь США.
Напомним, сегодня Байден объявил о новом пакете помощи Украине на сумму в почти 2,5 млрд долларов. В новом пакете 1,22 млрд долларов - это помощь в рамках программы USAI, то есть это оружие и технику должны еще изготовить и затем передать Украине. А на сумму в 1,24 млрд долларов помощь поступит из запасов Пентагона.
Предыдущий пакет помощи Штаты объявляли 13 декабря. Тогда в него вошли боеприпасы к HIMARS, артиллерийские боеприпасы и беспилотники.
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