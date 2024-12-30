Боеприпасы к Himars и ПВО: что вошло в новый пакет помощи от США

По словам Блинкена, Соединенные Штаты предоставляют значительный пакет крайне необходимого вооружения и оборудования украинским партнерам, которые защищаются от агрессии со стороны России.

Как рассказал Блинкен, в пакет военной помощи для Украины на 1,25 млрд долларов входят:

боеприпасы для систем противодействия БпЛА (c-UAS);

боеприпасы для противовоздушной обороны;

боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;

боеприпасы класса "воздух-земля";

противотанковые системы Javelin и шведские ПТРК AT-4;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием TOW;

боеприпасы для оружия, обслуживаемого экипажем, и осколочные гранаты;

оборудование и боеприпасы для подрыва;

средства связи, обучение, программное обеспечение, одежда и индивидуальное снаряжение;

запасные части;

вспомогательное оборудование;

обучение и транспорт.

"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили свои усилия, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", - добавил госсекретарь США.

Помощь Украине от США

Напомним, сегодня Байден объявил о новом пакете помощи Украине на сумму в почти 2,5 млрд долларов. В новом пакете 1,22 млрд долларов - это помощь в рамках программы USAI, то есть это оружие и технику должны еще изготовить и затем передать Украине. А на сумму в 1,24 млрд долларов помощь поступит из запасов Пентагона.