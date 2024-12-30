RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Боеприпасы к Himars и ПВО: что вошло в новый пакет помощи от США

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 30 декабря, объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он предусматривает передачу оружия со складов Пентагона на сумму 1,25 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты предоставляют значительный пакет крайне необходимого вооружения и оборудования украинским партнерам, которые защищаются от агрессии со стороны России.

Как рассказал Блинкен, в пакет военной помощи для Украины на 1,25 млрд долларов входят:

  • боеприпасы для систем противодействия БпЛА (c-UAS);
  • боеприпасы для противовоздушной обороны;
  • боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;
  • боеприпасы класса "воздух-земля";
  • противотанковые системы Javelin и шведские ПТРК AT-4;
  • ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием TOW;
  • боеприпасы для оружия, обслуживаемого экипажем, и осколочные гранаты;
  • оборудование и боеприпасы для подрыва;
  • средства связи, обучение, программное обеспечение, одежда и индивидуальное снаряжение;
  • запасные части;
  • вспомогательное оборудование;
  • обучение и транспорт.

"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили свои усилия, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", - добавил госсекретарь США.

Помощь Украине от США

Напомним, сегодня Байден объявил о новом пакете помощи Украине на сумму в почти 2,5 млрд долларов. В новом пакете 1,22 млрд долларов - это помощь в рамках программы USAI, то есть это оружие и технику должны еще изготовить и затем передать Украине. А на сумму в 1,24 млрд долларов помощь поступит из запасов Пентагона.

Предыдущий пакет помощи Штаты объявляли 13 декабря. Тогда в него вошли боеприпасы к HIMARS, артиллерийские боеприпасы и беспилотники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в Украине