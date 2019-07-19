У Boeing заявили про значні збитки через лайнери 737 MAX

У компанії Boeing повідомили про зниження квартального прибутку компанії на 5,6 мільярда доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

Так, у компанії наголошують, що головна причина скорочення виручки - припинення експлуатації лайнерів 737 MAX.

Вказано, що собівартість виробництва Boeing 737 зросла на 1,7 мільярда.

Таким чином, на падіння продажів американської авіакомпанії вплинули катастрофи двох нових літаків Boeing 737 MAX, в яких загалом загинули 346 людей. Це призвело до подальшої зупинки польотів лайнерів цієї модифікації, а відтак завдало вагомого удару по доходах компанії.

Як писало РБК-Україна раніше, компанія Boeing виплатить 50 мільйонів доларів сім'ям загиблих в двох авіакатастрофах літаків моделі 737 Max. Гроші будуть перераховані з фонду допомоги на виплати сім'ям загиблих в авіакатастрофах в Індонезії та Ефіопії.

Нагадаємо також, літаки Boeing 737 MAX не зможуть відновити регулярні пасажирські перевезення в 2019 році. Так, після інцидентів з цим типом літаків майже всі країни ввели заборону на польоти Boeing в своєму повітряному просторі.