Boeing заявив про відновлення виробництва літаків 737 MAX

У американській авіакомпанії Boeing заявили про поступове відновлення виробництва моделі 737 MAX. Славнозвісні літаки перестали випускати після двох масштабних катастроф в Індонезії та Ефіопії.

Про це повідомила прес-служба компанії Boeing.

Як повідомили в компанії, на заводі в Рентоні, штат Вашингтон, відновили виробництво літаків Boeing 737 MAX, однак обсяги будуть невеликими оскільки компанія впровадила більше десятка ініціатив для підтримки безпеки на робочих місцях і збереження якості продукції.

Зазначимо, виробництво літаків було зупинене з січня 2020 року. Це пов'язано з двома масштабними авіакатастрофами. Так, одна з них відбулась в Індонезії у жовтні 2018 року. Тоді через збій в системі літака MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) загинули 189 людей. Друга катастрофа відбулась в березні 2019 року в Ефіопії, де з аналогічних причин загинули 157 пасажирів.

Система MCAS автоматично коригує положення літака в повітрі. Однак на стадії сертифікації експерти Федерального авіаційного управління не провели незалежних тестів MCAS і не до кінця розуміли, як працює ця система.

У березні минулого року Boeing повідомила про оновлення програмного забезпечення MCAS, яке пройшло сотні годин аналізу, лабораторних випробувань, перевірки на тренажері і два випробувальних польотів. Однак місяць тому в компанії повідомили про нові уразливості в програмному забезпеченні моделі 737 MAX.

В кінці січня цього року пілоти повідомили, що довіра до норм безпеки Boeing впало до рекордно низького рівня. Через проблеми з 737 MAX авіакомпанія вперше з 1997 року втратила рекордні 636 млн доларів.

Нагадаємо, в декількох літаках компанії Boeing 737 Max, які зберігалися на складі і чекали відправлення замовникам, виявили сторонні предмети в паливних баках.

Також РБК-Україна писало, що в аеропорту Ізраїлю, в Тель-Авіві у літака Boeing 737 авіакомпанії Rwanda Air у лайнера загорівся двигун при розгоні перед зльотом.