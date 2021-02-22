Boeing рекомендує призупинити польоти літаків 777 після НП в США

Компанія Boeing рекомендувала призупинити польоти літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000-112. Раніше частина обшивки лайнера впала в американському місті Брумфілд.

Про це сказано у заяві, опублікованій на сайті компанії.

У компанії відзначили, що зараз Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) проводить розслідування за фактом події. Там уточнили, що поки воно триває, рекомендується призупинити операції 69 перебувають в експлуатації та 59 перебувають на стоянці літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney 4000-112, поки FAA (Федеральне управління цивільної авіації) не визначить відповідний протокол перевірки.