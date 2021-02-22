Boeing рекомендує призупинити польоти літаків 777 після НП в США

Компанія Boeing рекомендувала призупинити польоти літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000-112. Раніше частина обшивки лайнера впала в американському місті Брумфілд.
Про це сказано у заяві, опублікованій на сайті компанії.
У компанії відзначили, що зараз Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) проводить розслідування за фактом події.
Там уточнили, що поки воно триває, рекомендується призупинити операції 69 перебувають в експлуатації та 59 перебувають на стоянці літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney 4000-112, поки FAA (Федеральне управління цивільної авіації) не визначить відповідний протокол перевірки.
У США у літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун. Його уламки впали на житловий район біля будинків.
Нагадаємо, на початку січня 2021 року літак авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі на північ від Джакарти. За попередніми даними, він міг впасти в районі островів Мале і Локі. На борту перебували 62 людини, у тому числі 10 дітей.
Раніше стало відомо, що Канада планує відновити польоти літаків Boeing 737 MAX. Раніше польоти були припинені через дві катастрофи за участю таких лайнерів.