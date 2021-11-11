Boeing визнав відповідальність за авіакатастрофу в Ефіопії в 2019 році

Американська компанія Boeing визнала відповідальність за авіакатастрофу в Ефіопії. Йдеться про катастрофу літака в березні 2019 року під Аддіс-Абебою, в результаті якої загинули 157 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT .

Як пише видання, згідно з умовами судової угоди, Boeing визнає відповідальність за авіакатастрофу і бере на себе компенсацію збитку сім'ям жертв, суму якої ще належить визначити.

"Boeing прагне до того, щоб всі сім'ї, які втратили близьких в аваріях, отримали повну і справедливу компенсацію за їх втрату. Беручи на себе відповідальність, угода Boeing з сім'ями дозволяє сторонам зосередити свої зусилля на визначенні відповідної компенсації для кожної сім'ї", - йдеться в заяві компанії.