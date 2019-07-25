Boeing може призупинити виробництво 737 MAX

Компанія Boeing може призупинити виробництво літаків Boeing 737 MAX. Про це заявив її голова Денніс Меленберг, передає РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Мелленберг розповів, що компанія має намір збільшити кількість літаків серії 737, що випускаються на місяць, з 42 до 57.

Водночас через відстрочку поновлення експлуатації 737 MAX Сполученими Штатами може з'явиться необхідність скорочення виробництва.

"Нам, можливо, доведеться допустити можливість скорочення темпу збільшення виробництва або інших опцій", - сказав Меленберг.

Голова Boeing уточнив, що можливе також тимчасове припинення виробництва MAX.

Нагадаємо, літаки Boeing 737 MAX не зможуть поновити регулярні пасажирські перевезення в 2019 році - після інцидентів із цим типом літаків майже всі країни запровадили заборону на їх польоти у своєму повітряному просторі.

10 березня в авіакатастрофі літака Boeing 737 MAX у Ефіопії загинули 157 осіб, він розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління - 29 жовтня 2018 року розбився літак у Індонезії.