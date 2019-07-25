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Boeing може призупинити виробництво 737 MAX


Компанія може скоротити виробництво через відстрочку поновлення експлуатації 737 MAX США

Компанія Boeing може призупинити виробництво літаків Boeing 737 MAX. Про це заявив її голова Денніс Меленберг, передає РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Мелленберг розповів, що компанія має намір збільшити кількість літаків серії 737, що випускаються на місяць, з 42 до 57.

Водночас через відстрочку поновлення експлуатації 737 MAX Сполученими Штатами може з'явиться необхідність скорочення виробництва.

"Нам, можливо, доведеться допустити можливість скорочення темпу збільшення виробництва або інших опцій", - сказав Меленберг.

Голова Boeing уточнив, що можливе також тимчасове припинення виробництва MAX.

Нагадаємо, літаки Boeing 737 MAX не зможуть поновити регулярні пасажирські перевезення в 2019 році - після інцидентів із цим типом літаків майже всі країни запровадили заборону на їх польоти у своєму повітряному просторі.

10 березня в авіакатастрофі літака Boeing 737 MAX у Ефіопії загинули 157 осіб, він розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління - 29 жовтня 2018 року розбився літак у Індонезії.

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