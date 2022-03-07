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Boeing призупинив закупівлю титану в РФ через санкції та війну проти України

Автор: Ілона Свиридова

Через війну Росії проти України та санкцій американський Boeing призупинив закупівлю титану в Росії. Однак майбутнє її відносин з російським постачальником залишається поки невідомим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Повідомляється, що виробник літаків призупинив закупівлю металу, але не розірвав остаточно зв'язки з підприємством, яке очолює підсанкцонний олігарх Сергій Чемезов з оточення президента Росії Володимира Путіна.

Також повідомляється, що Boeing закрив свої інженерні офіси в Москві і припинив відправку запасних частин для літаків російських авіаліній. Майже третя частина титану для американської компанії надходила з Росії. Решта - з США, Японії, Китаю і Казахстану.

"Наша інвентаризація та різноманітність джерел титану забезпечують достатню пропозицію для виробництва літаків, і ми будемо продовжувати приймати правильні кроки, щоб забезпечити довгострокову спадкоємність", - зазначив представник Boeing.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що платіжні системи Visa і Mastercard призупинили операції в Росії, але, як виявилося, залишили лазівки, щоб працювати в цій країні.

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