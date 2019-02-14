Блумберг має намір витратити 500 млн доларів на боротьбу з Трампом, - Politico

Гроші підуть на кампанію Блумберга, або на кандидата, який переможе на праймеріз Демпартії

Основатель информационно-аналитического агентства Bloomberg и миллиардер Майкл Блумберг намерен потратить 500 миллионов долларов на борьбу с действующим президентом США Дональдом Трампом перед предстоящими выборами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, Блумберг либо сам поборется за выдвижение в кандидаты от Демпартии, либо не будет участвовать в гонке, но поддержит кандидата.

Кроме того, советник Блумберга Кевин Шики сообщил, что во время своей мэрской кампании бизнесмен потратил около 100 миллионов долларов.

По словам источника Politico, деньги будут направлены на создание необходимой инфраструктуры для основного кандидата от Демпартии.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель информационно-аналитического агентства Bloomberg и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг обещает продать свой бизнес, если будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году.