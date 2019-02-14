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Блумберг має намір витратити 500 млн доларів на боротьбу з Трампом, - Politico

Новини » Політика    14.02.2019 - 01:39
Блумберг має намір витратити 500 млн доларів на боротьбу з Трампом, - Politico
Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)

Гроші підуть на кампанію Блумберга, або на кандидата, який переможе на праймеріз Демпартії

Засновник інформаційно-аналітичного агентства Bloomberg і мільярдер Майкл Блумберг має намір витратити 500 мільйонів доларів на боротьбу з чинним президентом США Дональдом Трампом перед майбутніми виборами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляється, Блумберг або сам побореться за висунення в кандидати від Демпартії, або не буде брати участь у гонці, але підтримає кандидата.

Крім того, радник Блумберга Кевін Шики повідомив, що під час своєї мерської кампанії бізнесмен витратив близько 100 мільйонів доларів.

За словами джерела Politico, гроші будуть спрямовані на створення необхідної інфраструктури для основного кандидата від Демпартії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник інформаційно-аналітичного агентства Bloomberg і екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг обіцяє продати свій бізнес, якщо буде балотуватися на пост президента США в 2020 році.

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