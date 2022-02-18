Blue Origin підготує більше ракет для космічного туризму

"Думаю, проблемою для Blue зараз є те, що ми обмежені в ресурсах", - заявив глава компанії Боб Сміт.

Торік Blue Origin здійснила три пілотовані місії, використовуючи капсули New Shepard. Сміт впевнений, що компанія може збільшити число операцій.

Конкретних планів стосовно будівництва глава компанії так і не розкрив.

Додамо, що New Shepard запускають на території космодрому, який розташований на заході Техасу. Під час польоту корабель піднімається на висоту більше 100 км.