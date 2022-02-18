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Blue Origin підготує більше ракет для космічного туризму

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Blue Origin, яка належить Джеффу Безосу, планує побудувати більше ракет. Попит на ринку космічного туризму надзвичайно зріс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Думаю, проблемою для Blue зараз є те, що ми обмежені в ресурсах", - заявив глава компанії Боб Сміт.

Торік Blue Origin здійснила три пілотовані місії, використовуючи капсули New Shepard. Сміт впевнений, що компанія може збільшити число операцій.

Конкретних планів стосовно будівництва глава компанії так і не розкрив.

Додамо, що New Shepard запускають на території космодрому, який розташований на заході Техасу. Під час польоту корабель піднімається на висоту більше 100 км.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, Blue Origin нещодавно завершила третій суборбітальний політ.

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Blue Origin