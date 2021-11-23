Blue Origin анонсувала наступний туристичний політ до орбіти: дата запуску ракети

Американська аерокосмічна компанія Blue Origin, яка належить Джефу Безосу, анонсувала наступний суборбітальний політ космічної ракети New Shepard. Екіпаж з шести туристів відправлять на орбіту вже 9 грудня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Blue Origin.
Зазначається, що до складу екіпажу ввійдуть два почесних гості компанії й чотири комерційних туристи, а саме:
Фото: (зліва направо) Лейн Бесс, Кемерон Бесс, Еван Дік, Ділан Тейлор, Лора Шепард Чарлі та Майкл Страхан.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про попередній суборбітальний політ Blue Origin. Серед членів екіпажу була зірка франшизи "Стар Трек".
В листопаді поточного року загинув віцепрезидент французької компанії Dassault Systemes Глен де Врі, який також брав участь в польоті.