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Blue Origin анонсувала наступний туристичний політ до орбіти: дата запуску ракети

Автор: Сергій Пишкін

Американська аерокосмічна компанія Blue Origin, яка належить Джефу Безосу, анонсувала наступний суборбітальний політ космічної ракети New Shepard. Екіпаж з шести туристів відправлять на орбіту вже 9 грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Blue Origin.

Зазначається, що до складу екіпажу ввійдуть два почесних гості компанії й чотири комерційних туристи, а саме:

  • ведучий телевізійного шоу Good Morning America Майкл Страхан;
  • донька першого американця, який здійснив суборбітальний політ Алана Шепарда - Лора Шепард Чарлі;
  • філантроп Ділан Тейлор;
  • інвестор Еван Дік;
  • підприємець Лейн Бесс;
  • син Бесса - Кемерон Бесс.

Фото: (зліва направо) Лейн Бесс, Кемерон Бесс, Еван Дік, Ділан Тейлор, Лора Шепард Чарлі та Майкл Страхан.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про попередній суборбітальний політ Blue Origin. Серед членів екіпажу була зірка франшизи "Стар Трек".

В листопаді поточного року загинув віцепрезидент французької компанії Dassault Systemes Глен де Врі, який також брав участь в польоті.

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Blue OriginСполучені Штати Америки