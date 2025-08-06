Яблочный Спас: красивые поздравления в стихах и прозе для самых родных
Сегодня, 6 августа, православные христиане празднуют Преображение Господне, или Яблочный Спас. Это один из величайших праздников церковного календаря и прекрасная возможность поздравить родных и близких.
РБК-Украина подготовило подборку лучших поздравлений с Яблочным Спасом в стихах и прозе, которые помогут выразить теплые чувства.
Поздравления с Яблочным Спасом в стихах на украинском
Яблучко стигле - символ добра,
Нехай не знаєте ви зла.
Хай день Преображення несе
Надію, що вас зцілить і спасе!
***
Хай в хаті буде мир і лад,
А в серці - Божа благодать.
Зі Спасом вас!
***
Зі Спасом Яблучним вітаю,
Здоров’я й миру вам бажаю!
Хай в дім заходить щастя й ласка,
А кожен день - мов світла казка.
Хай яблуко на вашім столі
Принесе радість душі!
***
Яблучний Спас на поріг ступає -
Нехай добро вас не минає!
Хай Бог благословить ваш дім
І щастя буде рідним всім!
***
Хай Яблучний Спас у ваш дім завітає,
Медом і яблуками смачними вітає,
Здоров'я міцного, любові й тепла,
Щоб доля щаслива і радісна була!
***
Яблучний Спас - це диво природи,
Це - чисті помисли в наших думках.
Бажаю любові, достатку, свободи,
Щоб щастя текло, як медова ріка.
***
З Преображенням вітаю,
Радості тобі бажаю!
Щоб яблук повні були жмені,
І купу грошей у кишені!
***
На гілках яблука дозріли,
Промінням сонця їх зігріло.
Хай Спас приносить вам добро,
І в серці буде лиш тепло!
Поздравления с Яблочным Спасом в прозе
Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы каждое освященное яблоко приносило в твою жизнь каплю тепла, добра и мира. Пусть в сердце всегда будет покой, в семье - согласие, а в ежедневных делах - благословение свыше.
***
Пусть в день Преображения Господня к тебе придет обновление - в мыслях, делах, мечтах. Желаю тебе светлой дороги, сладкой, как мед, жизни, и любви, которая согревает даже в самые холодные дни!
***
Со Спасом тебя! Пусть освященные яблоки станут знаком твоего благополучия, гармонии и Божьей благодати. Как в древности наши предки благодарили за урожай, так и мы сегодня поблагодарим за все хорошее. Пусть в твоей жизни будет мир, любовь и добрая судьба!
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Пусть твоя жизнь будет, как освященное яблоко - сочное, чистое, наполненное солнцем и благословением. Желаю, чтобы ни одна ветка твоего рода не сломалась, а плоды всегда были богатыми на радость, любовь и здоровье.
***
С праздником Преображения Господня! Пусть этот день наполнит вашу жизнь светом, радостью и благодатью. Желаю мира в душе, добра в сердце и крепкого здоровья. Пусть ваши мысли будут чистыми, как освященные яблоки, а жизнь - сладкой, как мед.
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Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть в вашем доме всегда царят согласие и любовь, а достаток и щедрость наполняют каждый день. Пусть сегодняшний праздник принесет вам радость, душевный покой и новые силы для осуществления всех мечтаний.
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С Яблочным Спасом вас! Этот праздник напоминает нам о важности духовного преображения, чистоты помыслов и благодарности. Желаю вам большой веры, искренней любви и счастливых моментов. Пусть освященные яблоки принесут в вашу семью благополучие и благословение.
Что означает праздник Яблочный Спас?
Яблочный Спас, или Преображение Господне - это большой христианский праздник, который символизирует обновление души и приближение к Богу.
По Евангелию, Иисус преобразился на горе Фавор перед учениками - лицо Его засияло, а одежда стала белой, как свет. Это событие стало подтверждением Его божественной сущности.
В народе праздник назвали Яблочным Спасом, потому что в этот день традиционно освящают яблоки и плоды нового урожая. До Спаса их нельзя было есть, особенно детям. После освящения фрукты считаются благословенными.
Этот день также считается началом осени, символом благодарности за урожай и очищения помыслов.
Что должно быть в корзине на Яблочный Спас?
На Яблочный Спас в корзину кладут плоды нового урожая, которые приносят в церковь для освящения. Главным символом, конечно, являются яблоки, но также можно добавить и другие фрукты и продукты.
В корзине традиционно должны быть:
- Яблоки
- Гроздья винограда, груши, сливы, персики
- Мед
- Цветы или колоски (для красоты и символа достатка)
Иногда добавляют выпечку и разнообразные вкусности, но главный акцент остается на фруктах.
Также корзину застилают или украшают вышитым рушником.
После освящения этими плодами делятся с семьей, а также могут угощать нуждающихся - это считается добрым делом.
Что нельзя делать в Яблочный Спас?
- Сегодня нельзя заниматься физическим трудом - особенно тяжелой работой в поле, огороде или дома, ведь это большой церковный праздник.
- Не стоит ссориться, ругаться или обижать других, потому что любой негатив в этот день считается особенно грешным.
- Также не рекомендуется заниматься уборкой, стиркой или рукоделием - все это откладывают на будни.
- Не следует устраивать шумные вечеринки или развлечения, потому что праздник должен быть спокойным, наполненным духовностью.
- Кроме того, считается грехом отказывать в помощи нуждающимся.
- Предки не советовали в этот день брать что-то в долг или отдавать, чтобы не отдать вместе с вещью свое благополучие.
- Не разрешалось есть яблоки матерям, потерявшим ребенка, до самого Спаса. Считалось, что таким образом они жертвуют первые плоды на душу своего ребенка.
- По народным верованиям в день Яблочного Спаса нельзя убивать мух, насекомых и любых живых существ. Считалось, что в этот день все живое имеет право на жизнь, потому что праздник символизирует обновление, доброту и Божье благословение.
Когда Яблочный Спас будет в 2026 году?
По новоюлианскому календарю (ПЦУ, УГКЦ) Яблочный Спас в 2026 году будет праздноваться 6 августа, в четверг.
По старому календарю (юлианскому), который еще сохраняется в некоторых приходах так называемой УПЦ МП, праздник будет отмечаться на 13 дней позже - в среду, 19 августа.
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При написании материала использовались следующие источники: официальный сайт ПЦУ, "Украинский народный календарь".