Яблочный Спас: красивые поздравления в стихах и прозе для самых родных

Сегодня, 6 августа, православные христиане празднуют Преображение Господне, или Яблочный Спас . Это один из величайших праздников церковного календаря и прекрасная возможность поздравить родных и близких.

РБК-Украина подготовило подборку лучших поздравлений с Яблочным Спасом в стихах и прозе, которые помогут выразить теплые чувства.

Поздравления с Яблочным Спасом в стихах на украинском

Яблучко стигле - символ добра,

Нехай не знаєте ви зла.

Хай день Преображення несе

Надію, що вас зцілить і спасе!

***

Хай в хаті буде мир і лад,

А в серці - Божа благодать.

Зі Спасом вас!

***

Зі Спасом Яблучним вітаю,

Здоров’я й миру вам бажаю!

Хай в дім заходить щастя й ласка,

А кожен день - мов світла казка.

Хай яблуко на вашім столі

Принесе радість душі!

***

Яблучний Спас на поріг ступає -

Нехай добро вас не минає!

Хай Бог благословить ваш дім

І щастя буде рідним всім!

***

Хай Яблучний Спас у ваш дім завітає,

Медом і яблуками смачними вітає,

Здоров'я міцного, любові й тепла,

Щоб доля щаслива і радісна була!

***

Яблучний Спас - це диво природи,

Це - чисті помисли в наших думках.

Бажаю любові, достатку, свободи,

Щоб щастя текло, як медова ріка.

***

З Преображенням вітаю,

Радості тобі бажаю!

Щоб яблук повні були жмені,

І купу грошей у кишені!

***

На гілках яблука дозріли,

Промінням сонця їх зігріло.

Хай Спас приносить вам добро,

І в серці буде лиш тепло!

Поздравления с Яблочным Спасом в прозе

Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы каждое освященное яблоко приносило в твою жизнь каплю тепла, добра и мира. Пусть в сердце всегда будет покой, в семье - согласие, а в ежедневных делах - благословение свыше.

***

Пусть в день Преображения Господня к тебе придет обновление - в мыслях, делах, мечтах. Желаю тебе светлой дороги, сладкой, как мед, жизни, и любви, которая согревает даже в самые холодные дни!

***

Со Спасом тебя! Пусть освященные яблоки станут знаком твоего благополучия, гармонии и Божьей благодати. Как в древности наши предки благодарили за урожай, так и мы сегодня поблагодарим за все хорошее. Пусть в твоей жизни будет мир, любовь и добрая судьба!

***

Пусть твоя жизнь будет, как освященное яблоко - сочное, чистое, наполненное солнцем и благословением. Желаю, чтобы ни одна ветка твоего рода не сломалась, а плоды всегда были богатыми на радость, любовь и здоровье.

***

С праздником Преображения Господня! Пусть этот день наполнит вашу жизнь светом, радостью и благодатью. Желаю мира в душе, добра в сердце и крепкого здоровья. Пусть ваши мысли будут чистыми, как освященные яблоки, а жизнь - сладкой, как мед.

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть в вашем доме всегда царят согласие и любовь, а достаток и щедрость наполняют каждый день. Пусть сегодняшний праздник принесет вам радость, душевный покой и новые силы для осуществления всех мечтаний.

***

С Яблочным Спасом вас! Этот праздник напоминает нам о важности духовного преображения, чистоты помыслов и благодарности. Желаю вам большой веры, искренней любви и счастливых моментов. Пусть освященные яблоки принесут в вашу семью благополучие и благословение.

Что означает праздник Яблочный Спас?

Яблочный Спас, или Преображение Господне - это большой христианский праздник, который символизирует обновление души и приближение к Богу.

По Евангелию, Иисус преобразился на горе Фавор перед учениками - лицо Его засияло, а одежда стала белой, как свет. Это событие стало подтверждением Его божественной сущности.

В народе праздник назвали Яблочным Спасом, потому что в этот день традиционно освящают яблоки и плоды нового урожая. До Спаса их нельзя было есть, особенно детям. После освящения фрукты считаются благословенными.

Этот день также считается началом осени, символом благодарности за урожай и очищения помыслов.

Что должно быть в корзине на Яблочный Спас?

На Яблочный Спас в корзину кладут плоды нового урожая, которые приносят в церковь для освящения. Главным символом, конечно, являются яблоки, но также можно добавить и другие фрукты и продукты.

В корзине традиционно должны быть:

Яблоки

Гроздья винограда, груши, сливы, персики

Мед

Цветы или колоски (для красоты и символа достатка)

Иногда добавляют выпечку и разнообразные вкусности, но главный акцент остается на фруктах.

Также корзину застилают или украшают вышитым рушником.

После освящения этими плодами делятся с семьей, а также могут угощать нуждающихся - это считается добрым делом.

Что нельзя делать в Яблочный Спас?

Сегодня нельзя заниматься физическим трудом - особенно тяжелой работой в поле, огороде или дома, ведь это большой церковный праздник.

Не стоит ссориться, ругаться или обижать других, потому что любой негатив в этот день считается особенно грешным.

Также не рекомендуется заниматься уборкой, стиркой или рукоделием - все это откладывают на будни.

Не следует устраивать шумные вечеринки или развлечения, потому что праздник должен быть спокойным, наполненным духовностью.

Кроме того, считается грехом отказывать в помощи нуждающимся.

Предки не советовали в этот день брать что-то в долг или отдавать, чтобы не отдать вместе с вещью свое благополучие.

Не разрешалось есть яблоки матерям, потерявшим ребенка, до самого Спаса. Считалось, что таким образом они жертвуют первые плоды на душу своего ребенка.

По народным верованиям в день Яблочного Спаса нельзя убивать мух, насекомых и любых живых существ. Считалось, что в этот день все живое имеет право на жизнь, потому что праздник символизирует обновление, доброту и Божье благословение.

Когда Яблочный Спас будет в 2026 году?

По новоюлианскому календарю (ПЦУ, УГКЦ) Яблочный Спас в 2026 году будет праздноваться 6 августа, в четверг.

По старому календарю (юлианскому), который еще сохраняется в некоторых приходах так называемой УПЦ МП, праздник будет отмечаться на 13 дней позже - в среду, 19 августа.