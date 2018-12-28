Bloomberg повідомляє про рекордне падіння китайського ринку за рік

Ілюстративне фото (offshoreview eu)

Однією з основних причин падіння є торгова війна Китаю і США

Капіталізація компаній Китаю за цей рік впала в сукупності на 2,4 трлн доларів, що є рекордним значенням з 2002 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Зокрема, агентство підкреслює, що індекс SSE Composite Шанхайської фондової біржі опустився майже на чверть.

За даними на 8:00 за Києвом 28 грудня, індекс становив 2,493.39 п., рік тому він був на позначці 3,296.38 п.

Повідомляється, що падіння на ринку цінних паперів виявилося навіть більшим, ніж під час фінансової кризи 2008 року.

Крім того, Китай у минулому році поступився Японії місцем другого фондового ринку планети.

Також Bloomberg порівнює і середній обсяг залученого капіталу за перший місяць після первинного розміщення паперів на біржі. Зазначено, що хоча в середньому за перший місяць розміщення цінні папери росли на 193%, цей показник виявився удвічі менше, ніж у 2016 році.

Агентство вказує однією з основних причин ситуації, що склалася, торгову війну зі Сполученими Штатами Америки, яка виразилася у взаємному підвищенні мит. На початку грудня двом країнам вдалося домовитися про поступки, в результаті чого Вашингтон вирішив відкласти черговий раунд підвищення мит на китайські товари.

Нагадаємо, 15 грудня Сполучені Штати Америки офіційно перенесли підвищення мит на товари з Китаю на 2 березня.

Як писало РБК-Україна раніше, глава США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін незабаром можуть укласти велику і всеосяжну торгову угоду.

До цього стало відомо, що уряд Китаю значно знизить мита на автомобілі зі Штатів. При цьому Bloomberg писав, що ініціатива знаходиться у процесі розгляду і може бути піддана перегляду.