Bloomberg: Минобороны Китая хочет углубить свои связи с армией РФ

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил на встрече с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым, что совместными усилиями обеих сторон отношения между двумя военными и в дальнейшем будут углубляться и укрепляться, постоянно добиваться нового прогресса и пытаться выйти на новый уровень.

Также Ли сказал, что надеется, что два военно-морских флота смогут укрепить связь, регулярно проводить совместные учения и расширить практическое сотрудничество.

Что это может означать

Bloomberg пишет, что это добавляет признаки того, что Китай укрепляет связи с РФ после бунта наемников "Вагнера" в прошлом месяце, который представлял наибольшую угрозу правлению российского диктатора Владимира Путина.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что поддерживает действия России по "поддержанию национальной стабильности", а министр иностранных дел Цинь Ган встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

Связи Китая и РФ

Китай стал теснее поддерживать связи с РФ с тех пор, как в начале прошлого года Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, и отказался присоединиться к санкциям, введенным США в связи с войной.

Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, поскольку их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Министр обороны Китая попал под санкции США в 2018 году из-за покупки российского оружия, и Китай отказался возобновить военный диалог на высоком уровне с США до тех пор, пока эти ограничения не будут сняты.

Также Российская Федерация и Китай договорились о совместных военных учениях. Ожидается, что они состоятся уже в текущем году. А государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Китаю все труднее поддерживать собственную позицию по вторжению России в Украину.