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Bloomberg выяснило, вблизи каких стран перегружают российскую нефть для обхода санкций

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Вторник 18 апреля 2023 20:17
Bloomberg выяснило, вблизи каких стран перегружают российскую нефть для обхода санкций Фото: Танкер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Утратив свои европейские рынки, Россия теперь вынуждена поставлять свою нефть на гораздо большие расстояния - в Индию и Китай. Также РФ вынуждена регулярно перегружать свою нефть между разными танкерами для обхода ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Нефть перемещается с одного судна в другое прямо в море. Этот процесс известен как перевалка с судна на судно. Процедура необходима, потому что крупнейшие нефтеперевозчики не могут напрямую загружать из российских портов", - говорится в материале.

Отмечается, что такие перегрузки обычно происходят в защищенных водах, где волны невелики, а аварийная служба находится под рукой при разливе.

"Но танкеры, перевозящие российскую нефть, начали совершать такие операции в глубоких водах Атлантического океана, причем последняя опрокидывание произошла к северу от островов Зеленого Мыса", - пишет Bloomberg.

На азиатских маршрутах груз переваливается не один, а дважды. Первый переход происходит в Йосу (Южная Корея), чтобы освободить специализированные челночные танкеры, необходимые в некоторых российских терминалах. Вторая перевалка происходит вблизи Сингапура, в районе, давно используемом как Ираном, так и Венесуэлой для хранения и смешивания грузов, чтобы скрыть их происхождение.

Bloomberg добавило, что война РФ против Украины превратила то, что когда-то было простой торговлей, в сложный, дорогостоящий и гораздо более рискованный процесс доставки нефти на рынок.

Напомним, что большое количество российской нефти продолжает перекачиваться между танкерами всего в нескольких милях от побережья Испании.

До этого сообщалось, что миллионы баррелей российской нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких милях от побережья Греции, являющегося одним из ряда обходных путей, которые трейдеры использовали для преодоления санкций Европейского союза против РФ.

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