Bloomberg, CNN і BBC призупиняють роботу в Росії через закон про "фейки"

"Ми з великим жалем прийняли рішення призупинити збір новин всередині Росії", - заявив головний редактор Bloomberg Джон Міклетвейт.

За його словами, новий російський закон про" фейки", що передбачає тюремне ув'язнення до 15 років, унеможливлює нормальну журналістику в Росії.

Раніше аналогічне рішення прийняли телеканали CNN і BBC. Їх керівництво оголосило про тимчасове припинення роботи в Росії всіх своїх новинних журналістів і допоміжного персоналу.

Оновлено. Про зупинення роботи в Росії через ризики для журналістів також повідомив канадський телеканал CBS.

У Росії 4 березня прийняли так званий закон про"фейкові новини". Документ передбачає тюремне ув'язнення на строк до 15 років для осіб, звинувачених у поширенні неправдивих відомостей про Збройні сили або заклики до санкцій проти країни.