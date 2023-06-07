Блокируют выезд и отбирают дома. В Генштабе рассказали о действиях оккупантов в Херсонской области

Отмечается, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС, жители поселка Казачьи Лагери, которые оказались в зоне подтопления, не дождались помощи от оккупационной "власти" и пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта.

"Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути выхода из города и запретили эвакуацию", - сообщают в Генштабе.

В то же время в городе Голая Пристань захватчики выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и сами располагаются в них. Также отмечено, что на крышах этих домов россияне обустраивают огневые позиции.

Подрыв Каховской ГЭС

Вчера ночью россияне подорвали Каховскую ГЭС. После этого вода начала заполнять правый и левый берег Херсонской области, возник риск затопления для 80 населенных пунктов.

В Херсонской области подтоплено 29 населенных пунктов, из них 10 - на временно оккупированной территории.

Украинские спасатели эвакуируют жителей правого берега, власти также работают над эвакуацией населения с левого оккупированного берега, ведь россияне оставили людей на произвол судьбы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.