Блокировка украинских портов привела к падению ВВП на 30%, - эксперт

"Практики по ведению войны у немецких нацистов и их российских потомков очень схожи. Так, пытаясь поставить на колени Великобританию, Адольф Гитлер приказал адмиралам Эриху Редеру и Карлу Деницу задушить противника морской блокадой. К концу года англичане потеряли пятую часть своего торгована тоннажа, вода у британских портов минировалась нацистами, а сами они испытали серию мощных ударов с воздуха, но, несмотря на серьезные экономические трудности, вооруженное сопротивление британцев со временем становилось все более эффективным", - говорится в материале.

Владимир Путин старательно копирует методы Адольфа Гитлера: блокирование украинских портов, к которому агрессор прибег с самого начала войны, имело целью разрушить экономику Украины.

"Большие объемы украинской внешней торговли, в частности, почти 80% ее экспорта, в довоенные времена проходили именно через порты. И именно их блокирование привело к тому, что падение ВВП в прошлом году превысило 30%, что стало самым плохим показателем за все время независимости", - добавляет он.

Отдельно издание отмечает тот факт, что Россия пользуется возможностью беспрепятственного торгового судоходства из своих черноморских портов. Поэтому решение вопроса может лежать в ограничении этих возможностей.

"Таким образом, вопрос может стоять так: либо нулевой транзит для российских грузов через проливы Босфор и Дарданеллы, либо возвращение в Черном море к статус-кво 2021 года, то есть к свободному и безопасному передвижению всех судов, из любых пунктов отправления, под любым флагом", - резюмировал он.

Напомним, ранее эксперт американского аналитического центра Atlantic Council заявила, что Турция должна приложить усилия, чтобы сохранить свою роль как ключевого члена НАТО в Черном море. И решить более серьезную проблему - сохранить свободу судоходства, заблокированную Россией.

Также вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились в международное сообщество с призывом повлиять на Россию и разблокировать морское торговое судоходство для Украины.