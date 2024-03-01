Без блокировки счетов: какие ограничения для уклонистов будут в законе о мобилизации

По его словам, сейчас комитет рассматривает 4 тысячи правок депутатов к второму чтению законопроекта и нормы ограничения конституционных прав и свобод были наиболее дискуссионными. Речь идет об ограничении прав физического лица в выезде за пределы Украины, об ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках.

"Мы решили, что ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Дополнительно это регулировать в новом законе, на наш взгляд, нужды нет. В законе Украины об утверждении указа президента Украины о введении военного положения мы это урегулировали и так", - сказал он.

В то же время, была поддержана норма о запрете мужчине управлять транспортным средством, если он "не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д.".

"О блокировании средств на счетах, денежных активов и т.д. - мы в комитете эту норму отклонили", - сказал депутат.

Вениславский сообщил, что решение комитета предварительное. "Но концептуально комитет это не поддержал, поэтому маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона", - сказал он.

Кроме того, возможно будут повышены существующие штрафы за уклонение от мобилизации, сообщил депутат. "Но это уже вопрос к правоохранительному комитету, как он будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях в плане ответственности за невыполнение своей обязанности по мобилизации и мобилизационной подготовке. И это уже будет в комплексе, уже после того, как мы выйдем на финальный вариант этого законопроекта", - рассказал Вениславский.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, Раде предложили снизить призывной возраст до 25 лет, усилить наказание для уклонистов, а также ввести вручение повесток в онлайн-формате.

Парламент уже принял законопроект в первом чтении. Окончательно закон могут принять в конце марта.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что законодательство о банковской тайне не позволяет ограничивать финансовые операции тех, кто не явился в ТЦК, как это предусмотрено законопроектом о мобилизации. В НБУ надеются, что до этого не дойдет.