Свободный полет с эффектным данком от свингмена "Хьюстона": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец подарил себе на день рождения (6 января отпраздновал 22-летие) лидерство в хит-параде лучших мгновений ассоциации. Во второй четверти матча против "Миннесоты" он получил передачу перед линией штрафных бросков, пролетел "краску" и выполнил силовой слэм-данк.

Зрелищных усилий свингмена "Рокетс", однако, не хватило для победы. "Тимбервулвз" отпраздновали успех на выезде (104:96) и с четвертой победой подряд закрепились в зоне плей-офф Западной конференции НБА. "Хьюстон" – безнадежный аутсайдер тут же.

Сам Мартин-младший провел на паркете 21,5 минуты. За это время он успел набрать 12 очков, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным в этот вечер был его одноклубник Кевин Портер (25 пунктов).

Кто такой Кеньон Мартин-младший

Уроженец Калифорнии проводит третий сезон под эгидой ассоциации. Сын первого номера драфта-2000 Кеньона Мартина, защищавшего цвета "Нью-Джерси", "Денвера", "Клипперс", "Никс" и "Милуоки".

Учился в Академии IMG. На драфте НБА-2020 был выбран "Сакраменто Кингз" во втором раунде и сразу обменен в "Хьюстон". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2020/21.

Опыт получил в фарм-клубе "Рокетс" – "Рио-Гранде Вэллей Вайперс". Вошел в команду новичков G-Лиги (2021). Рекорд по очкам в НБА – 27 пунктов против "Юты Джаз" (май 2021-го).