Блок-шот защитника и быстрая контратака проложили путь к камбэку "Финикса": момент дня в НБА

Атакующий защитник "Финикс Санз" Грейсон Аллен оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
28-летний американец стал героем ключевого эпизода домашнего поединка с "Сакраменто". Под занавес финальной четверти, когда "Санз" уступали (104:113), он не дал исполнить данк Монку и разогнал молниеносную контратаку "Финикса". На финише Аллен отдал на вход в "краску" Билу, а тот уложил сверху.
В конце концов хозяева площадки сумели вырвать победу у "Кингз" (119:117). Благодаря этому успеху "Санз" вплотную приблизились к "Сакраменто" в турнирной таблице Западной конференции НБА. Команды занимают 7-8 места.
Самым результативным в поединке стал защитник "Кингз" Де'Арон Фокс. Он набрал 33 очка. Аллен был лучшим в составе "Финикса", добавив в копилку 29 пунктов, 5 подборов и 6 передач.
Уроженец Джексонвилла (штат Флорида), на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. Выбран "Ютой" под 21-м номером драфта НБА-2018.
Подписал 4-летний контракт новичка с "джазменами", но провел в Солт-Лейк-Сити только сезон. Был обменян в "Мемфис", а в 2021 году – в "Милуоки". В сентябре прошлого года оказался в Аризоне в результате трехстороннего обмена ради перехода Дамиана Лилларда в ряды "Бакс". Стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в 2015 году.
В колледже начал встречаться с футболисткой Морган Рид. В 2022 году пара обручилась, а осенью того же года жена Аллена завершила карьеру из-за хронической травмы бедра.
К слову, накануне центровой "Лейкерс" Дэвис возглавил хит-парад моментов с данком против "Оклахомы".
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