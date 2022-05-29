На блокпосту у Василівці знову черги. Близько 400 авто чекають проїзду до Запоріжжя

Поблизу міста Василівка (Запорізька область) перед російським блокпостом знову виникли черги. Там знаходяться близько 400 машин, які хочуть проїхати на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
До Запоріжжя намагаються потрапити жителі тимчасово окупованих населених пунктів - Маріуполя, Херсона, Бердянська і Токмака. Люди стоять у черзі декілька діб. У машинах перебувають здебільшого діти, літні люди, інваліди та жінки, деякі з них вагітні.
Після 20:00 люди намагаються не виходити з автомобілів, оскільки починаються активні обстріли.
"За двадцять хвилин до півночі почався артобстріл чи гради. Ми бачили - все небо у спалахах. Великий дим і зарево з’явилися зі сторони російських окупантів. У них миттєво розпочався активний рух, заїздили авто туди-сюди: таке враження, що хтось з них добре постраждав", - сказали очевидці.
За попередньою інформацією, в день окупанти пропускають до 60 машин, частину з них повернули назад.
Раніше ми повідомляли, що у Василівці на блокпосту зібралися великі черги з автомобілів, які намагаються проїхати на підконтрольну Україні територію.
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