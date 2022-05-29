На блокпосту у Василівці знову черги. Близько 400 авто чекають проїзду до Запоріжжя

До Запоріжжя намагаються потрапити жителі тимчасово окупованих населених пунктів - Маріуполя, Херсона, Бердянська і Токмака. Люди стоять у черзі декілька діб. У машинах перебувають здебільшого діти, літні люди, інваліди та жінки, деякі з них вагітні.

Після 20:00 люди намагаються не виходити з автомобілів, оскільки починаються активні обстріли.

"За двадцять хвилин до півночі почався артобстріл чи гради. Ми бачили - все небо у спалахах. Великий дим і зарево з’явилися зі сторони російських окупантів. У них миттєво розпочався активний рух, заїздили авто туди-сюди: таке враження, що хтось з них добре постраждав", - сказали очевидці.

За попередньою інформацією, в день окупанти пропускають до 60 машин, частину з них повернули назад.