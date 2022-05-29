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На блокпосту у Василівці знову черги. Близько 400 авто чекають проїзду до Запоріжжя

Фото: російські військові блокують виїзд до Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Поблизу міста Василівка (Запорізька область) перед російським блокпостом знову виникли черги. Там знаходяться близько 400 машин, які хочуть проїхати на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

До Запоріжжя намагаються потрапити жителі тимчасово окупованих населених пунктів - Маріуполя, Херсона, Бердянська і Токмака. Люди стоять у черзі декілька діб. У машинах перебувають здебільшого діти, літні люди, інваліди та жінки, деякі з них вагітні.

Після 20:00 люди намагаються не виходити з автомобілів, оскільки починаються активні обстріли.

"За двадцять хвилин до півночі почався артобстріл чи гради. Ми бачили - все небо у спалахах. Великий дим і зарево з’явилися зі сторони російських окупантів. У них миттєво розпочався активний рух, заїздили авто туди-сюди: таке враження, що хтось з них добре постраждав", - сказали очевидці.

За попередньою інформацією, в день окупанти пропускають до 60 машин, частину з них повернули назад.

Раніше ми повідомляли, що у Василівці на блокпосту зібралися великі черги з автомобілів, які намагаються проїхати на підконтрольну Україні територію.

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